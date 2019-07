DLRG bringt Vorsfelder Realschülern Schwimmen bei

Stolz zeigen die Realschüler gemeinsam mit ihren DLRG-Ausbildern das erworbene Zertifikat in die Kamera.

Die DLRG-Ortsgruppe Vorsfelde hat in Kooperation mit den Realschülern des Schulzentrum Vorsfelde den Aktionstag „Sicheres Schwimmen und Sicherheit im Wasser“ veranstaltet. Das Projekt fand während einer Projektwoche im VW-Bad Wolfsburg statt und hat allen Beteiligten riesigen Spaß gemacht, heißt es in einer Mitteilung der DLRG.

Die Teilnehmer bekamen Einblicke in den Job eines Rettungsschwimmers

Die Kinder haben während der Woche ihre nächsthöheren Abzeichen gemacht und konnten gleichzeitig in das Leben eines Rettungsschwimmers reinschnuppern. „Sicheres Schwimmen und Sicherheit im Wasser“ ist ein Kooperationsprojekt zwischen dem Niedersächsischen Sparkassenverband und dem DLRG Landesverband Niedersachsen, mit dem Ziel Jugendliche zu sicheren Schwimmern zu machen und ihnen das nötige Selbstvertrauen zu geben, um in Gefahrensituationen richtig zu handeln.

Den Teilnehmern konnte die Vielfalt der Arbeit eines Rettungsschwimmers nahegebracht werden, in dem unter anderem mit Rettungsgeräten wie dem Gurtretter oder dem Rettungsball gearbeitet wurde, oder Kenntnisse über die Selbstrettung in besonderen Situationen vermittelt wurden.

Beim Theorieunterricht in der Schule gibt es Tipps zum richtigen Notruf

Abgerundet wurde das Projekt mit zwei Stunden Theorieunterricht an der Schule, in denen den Schülern die Basismaßnahmen der Ersten Hilfe aufgezeigt wurde. Die Realschüler lernten darin, die Ruhe zu bewahren, einen Notruf richtig abzusetzen und, falls nötig, die Seitenlage in der passenden Situation anzuwenden.

Die DLRG zeigt sich laut Mitteilung erfreut, dass das Projekt so gut angenommen wurde und ist glücklich, ihrer Aufgabe, aus jedem Schwimmer einen Rettungsschwimmer zu machen, wieder ein Stück nähergekommen zu sein.