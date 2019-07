Arbeiten auf Zeit: Ferienjobs in Wolfenbüttel

Arbeiten für wenige Wochen: Ferienjobs in Wolfenbüttel

Eine eigene Wohnung, ein Auto oder eine Reise – um sich kleine und große Träume zu finanzieren, greifen Schüler und Studenten auf den klassischen Ferienjob zurück. Die Wolfenbütteler Ferienjobberinnen Ilve Holtmann und Karla Sequelis erzählen von ihren Tätigkeiten.

Noch vor wenigen Wochen hat die Abiturientin Ilve Holtmann am Gymnasium im Schloss Klausuren geschrieben, nun arbeitet sie für vier Wochen von 9.30 Uhr bis 18 Uhr im Hofcafé in der Klosterstraße. Täglich serviert sie kleine Speisen, Kuchen und Kaffee an hungrige Wolfenbüttler. „Es macht mir Spaß mit Menschen zu arbeiten und ich finde es gut, im Sommer nicht nur zu faulenzen“, sagt Holtmann. Außerdem verspüre sie den Drang, unabhängig von ihren Eltern zu sein. Das erarbeitete Geld möchte die 18-Jährige ins Reisen investieren. Frankreich und Israel stehen in diesem Jahr auf ihrem Plan.

Zu dem Job kam die Wolfenbüttelerin durch ihre Eltern: „Sie haben mich früher immer mit ins Hofcafé genommen. Dadurch kannte mich der Inhaber Tarik Matlaoui schon“, erinnert sich Holtmann. Während eines Schülerpraktikums in der 10. Klasse hatte sie bereits als Kellnerin gearbeitet, nun möchte sie ihre Kenntnisse ausbauen. „Ich habe hier gelernt, unter Stress über mich hinaus zu wachsen und kann mich selbst nun besser strukturieren“, so die 18-Jährige, die auf einen Festvertrag in dem Café hofft, um das Jahr zu überbrücken. „Erst im nächsten Jahr möchte ich ein Freiwilliges Soziales Jahr oder ein Praktikum im Ausland antreten.“

Laut Christine Gudd, Pressesprecherin der Arbeitsagentur, wollen viele Schüler und Studenten mit einem Ferienjob ihre Berufserfahrung ausbauen. Damit können grundsätzlich Schüler ab 15 Jahren beginnen. Aber dort, wo minderjährige Schüler und Studenten um Ferienjobs konkurrieren, sieht sie bei Schülern oftmals zwei Nachteile: „Der Arbeitgeber ist aufgrund des Jugendarbeitschutzes in den Arbeitszeiten und dem Beschäftigungsumfang eingeschränkt und, wenn gewisse Arbeitserfahrung gefragt ist, können Schüler diese eher selten anbieten.“

Auf typische Ferienjobs, die nicht länger als 70 Tage im Jahr laufen, fallen keine Sozialabgaben an. Die Anmeldung bei den entsprechenden Stellen übernehme grundsätzlich der Arbeitgeber. Aber: „Bezieht die Familie des Schülers Leitungen des Jobcenters, sollte dieses informiert werden“, so Gudd.

Karla Sequelis ist bereits seit mehreren Jahren Ferienjobberin. Schon zum dritten Mal ist die mexikanische Studentin für jeweils zwei Monate in Deutschland, um sich bei dem Verein Aktion Tier für den Tierschutz einzusetzen. Die 22-Jährige hat in Mexiko-Stadt ihr deutsches Abitur abgelegt und ist in ihrer Heimat angehende Wirtschaftsingenieurin im fünften Semester.

Auch sie nutzt das Geld, um zu Reisen. „Auf diese Weise kann ich meine Freunde in Deutschland besuchen“, sagt Sequelis. Für Aktion Tier steht die Studentin täglich von morgens bis Abends in den Fußgängerzonen von verschiedenen Städten, um Unterstützer für den Verein zu gewinnen. Zwei Tage versuchte sie ihr Glück in Wolfenbüttel. „Solange ich studiere, mache ich den Ferienjob jedes Jahr aufs Neue“, sagt die 22-Jährige. Die Einladung dazu erhält sie direkt von Aktion Tier. Denn: „Ohne Karla geht im Sommer gar nichts“, lobt Markus Puck, Teamleiter des Vereins.