Klinikum Wolfenbüttel – Mitarbeiter-Kinder haben Ferien-Spaß

Wolfenbüttel. Das Einrichtung bietet bereits zum achten Mal ein eigenes Programm an. Unter anderem gehören Ausflüge dazu.

Zwei Säle und das Foyer im Konferenzzentrum des Städtischen Klinikums haben sich bereits zum achten Mal in den Sommerferien in eine Oase für die Kinder der Klinikums-Mitarbeiter verwandelt. Dort wurde geturnt, gespielt, gemalt, gebastelt und vieles mehr, vor allem aber wurden neue Freundschaften geschlossen, heißt es in der Mitteilung des Klinikums.

Über zwei Wochen wurden demnach jeweils von 7.30 bis 16.30 Uhr insgesamt 31 Kinder im Alter von 3 bis 11 Jahren von acht Mitarbeiterinnen betreut. Von den acht Betreuerinnen kamen vier aus den eigenen Reihen des Klinikums. Sie arbeiten außerhalb der Sommerferien eigentlich in unterschiedlichen Bereichen des Klinikums und haben eigens für die Ferienbetreuung eine Qualifizierung zur Tagespflegeperson absolviert, so das Klinikum.

Den Kindern wurde ein vielfältiges Ferienprogramm mit zahlreichen Ausflügen geboten. Neben Entdeckertouren in der näheren Umgebung des Klinikums zu Spielplätzen und in das Lechlumer Holz standen ein Tagesausflug nach Thale im Harz, ein Besuch im Wolfsburger Phaeno, im Aha-Erlebnismuseum, beim Bäcker und bei einem Erlebnis-Bauernhof auf dem Programm.

Auch den Arbeitsplatz ihrer Eltern durften die Kinder bei einer ausführlichen Führung durchs Klinikum einmal genau unter die Lupe nehmen. Rundherum verpflegt wurden sie hierbei von der klinikumseigenen Küche, berichtet die Einrichtung.

Die Bilanz: Trotz der großen Altersunterschiede war es eine harmonische Gruppe, die viel Vergnügen an den gemeinsamen Aktivitäten hatte. „Es war wunderschön zu sehen, wie interessiert und voller Energie die Kinder bei der Sache waren. Alle haben fantastisch mitgemacht, so dass alle Beteiligten großen Spaß hatten“, wird Doreen Kröpper, Verantwortliche für die Ferienbetreuung im Klinikum, zitiert.

Der Abschluss wurde mit einem gemeinsamen Ausflug zur Köhlerhütte am Südsee in Braunschweig begangen. Hierzu waren ab mittags auch die Eltern eingeladen, und die Kinder wurden feierlich in die Restferien entlassen.

Zum Abschied gab es rührende Szenen bei Groß und Klein. „Wir beenden diese Ferienbetreuung mit einem weinenden und einem lachenden Auge. Es ist schade, dass es schon vorbei ist, aber wir freuen uns schon auf nächste Jahr“, erklärte Doreen Kröpper stellvertretend für alle Betreuerinnen.

Hintergrund: Das Klinikum Wolfenbüttel ist bestrebt, den Mitarbeitern Möglichkeiten zu eröffnen, den Spagat zwischen Beruf und Familie meistern zu können. Das Unternehmen wurde erstmals im Jahr 2013 mit dem Siegel „berufundfamilie“ zertifiziert und stellte sich in diesem Jahr erfolgreich der Re-Zertifizierung, heißt es in der Mitteilung weiter. Mit der Verleihung des Zertifikats ergeben sich auch weitere Maßnahmen für die Zukunft, die in einer Zielvereinbarung festgehalten wurden.

„Es ist hierbei nicht allein das Ziel, einen ganzen Maßnahmenkatalog zu füllen, sondern auch das Erreichte zu stabilisieren. Die Ferienbetreuung gehört dazu. Uns ist bewusst, dass man fokussierter und konzentrierter Arbeiten kann, wenn man zum Beispiel seine Kinder gut versorgt weiß“, so Christian Keunecke, Verwaltungsdirektor im Klinikum Wolfenbüttel.