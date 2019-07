Schützen wünschen sich mehr Publikum

Wolfenbüttel. Am kommenden Wochenende findet in Wolfenbüttel das Schützenfest statt. Doch die Schützengesellschaft hat Nachwuchssorgen.

Achim Werner weiß noch, wie früher in Wolfenbüttel Schützenfest gefeiert wurde. „Wenn wir von der Innenstadt aus zum Schützenplatz gezogen sind, war in der Auguststadt die Straße geschmückt und die Menschen haben dem Umzug am Straßenrand und aus den Fenstern heraus zugeschaut“, erzählt der Vorsitzende der Schützengesellschaft Wolfenbüttel von 1601.

Eine Veranstaltung für alle Wolfenbütteler sei das Schützenfest damals mit der Masch auf dem Schützenplatz noch gewesen. „Aber die Preise für die Fahrgeschäfte wurden immer höher, so dass immer weniger Besucher kamen“, sagt Achim Werner. „Das führte dann dazu, dass die Schausteller nicht mehr wollten.“ Schon seit mehr als zehn Jahren gibt es zum Schützenfest keine Masch mehr in Wolfenbüttel.

Trotzdem wünschen sich die Schützen Publikum, wenn sie am Freitag durch die Stadt ziehen. Um 19.30 Uhr werden sie vom Bürgermeister im Rathaus empfangen. Danach treten die Schützen aus Wolfenbüttel und befreundete Schützenvereine auf dem Stadtmarkt an und marschieren zum Schützenhaus, wo gegen 21.15 Uhr die neuen Schützenkönige 2019 proklamiert werden. Um 22 Uhr folgt der Große Zapfenstreich mit dem Wolfenbütteler Blasorchester.

Das weitere Programm des Schützenfestes am Wochenende richtet sich vor allem an die Vereinsmitglieder. Am Samstag findet am Schützenhaus ab 9 Uhr das historische Halberstädter Pokal-Schießen mit anschließender Siegerehrung statt. Am Sonntag werden die neuen Könige zum Schützenfrühstück abgeholt. Zur Zeit hat die Schützengesellschaft Wolfenbüttel 170 Mitglieder. „Unsere Mitgliederzahl stagniert“, sagt Achim Werner.

Der Großteil der Mitglieder gehöre zur älteren Generation, viele seien schon über 80 Jahre alt. „Leider kommen nicht genügend Mitglieder nach. Wir haben sehr wenige Mitglieder in der Altersgruppe zwischen 20 und 40 Jahren und auch unsere Jugendabteilung ist nicht gut besetzt“, sagt Achim Werner. „Wir sind mit dieser Situation überhaupt nicht zufrieden, wissen aber nicht, wie wir es ändern können.“

Einige junge Schützen hätten schon versucht, Nachwuchs anzuwerben, indem sie auf dem Weinfest Infrarot-Schießen für Kinder angeboten hätten. „Aber es scheint bei einigen Eltern eine Hemmschwelle zu geben. Vielleicht weil Schießen mit Waffen zu tun hat“, meint Achim Werner. „Obwohl es bei uns ja Sportgeräte sind.“ Auch das Schießen für Jedermann sei von Außenstehenden nicht gut angenommen worden. Im August haben die Wolfenbütteler Schützen ein Gespräch mit Bürgermeister Thomas Pink über die Zukunft des Schützensports in der Stadt.

Zum Abschluss des Schützenfestes findet am Montag das Herrenessen mit dem Bläserchor der Wolfenbütteler Jägerschaft statt. Die vaterländische Rede wird vom ehemaligen Vizepräsidenten des Landtags, Klaus-Peter Bachmann, gehalten. Der letzte Programmpunkt ist der Damenkaffee am Nachmittag.

Das Programm

Freitag, 26. Juli: 18.45 Uhr Abholen der Könige 2018, 19.30 Uhr Stadtempfang im Rathaus, 21.15 Uhr Ausmarsch vom Stadtmarkt zum Schützenhaus, 22 Uhr Großer Zapfenstreich.

Samstag, 27. Juli: 9 Uhr Halberstädter Pokal-Schießen.

Sonntag, 28. Juli: 10 Uhr Abholen der Könige 2019, 11 Uhr Schützenfrühstück.

Montag, 29. Juli: 12.45 Uhr Traditionelles Herrenessen, 15.30 Uhr Damenkaffee.