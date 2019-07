Stafettenritt der Island-Pferde führt über Heiligendorf

Ein goldener Staffelstab kommt auf seinem Weg aus den Niederlanden nach Berlin zur Islandpferde-Weltmeisterschaft auch durch Wolfsburg. Die 24. Etappe des Stafettenritts, bei dem der Stab quer durch die Republik reist, endete am Mittwoch in Heiligendorf. Bevor Pferde und Reiter ihr Quartier auf dem Hof Welkensiek bezogen, nahm eine Abordnung des Islandpferde-Vereins Fákur die Reiter in Hattorf in Empfang.

Es war zwar nicht das olympische Feuer, das übergeben wurde, dennoch wurden etliche Island-Flaggen geschwenkt, als Hilmar Künne vom Gestüt Brunsvik den symbolträchtigen Staffelstab an Gastgeberin Katharina Petersen-Rauhaus übergab. Die Autofahrer mussten etwas Geduld aufbringen. Während der kleinen Zeremonie auf dem Asphalt, konnte kein Fahrzeug die Straße zwischen Hattorf und Beienrode passieren.

Petersen-Rauhaus war mit fünf Reiterinnen vor Ort, um die 14 Reiter um Rittführer Michael Cramer in Empfang zu nehmen und die letzten Kilometer gemeinsam zurückzulegen. Dass auf dem Hof alles für die Gäste vorbereitet war, dafür hatte Udo Rauhaus gesorgt. „Dabei gehen die Pferde vor“, sagte der Vereinschef. Nach dem zweieinhalbstündigen Ritt aus Richtung Braunschweig, wartete frisches Wasser und eine schattige Wiese zum Grasen und Nächtigen auf die Tiere. „Mit 16 Kilometern liegt eine relativ kurze Etappe hinter uns“, berichtete Cramer. „Auch wenn wir einen Umweg nehmen müssten, weil unsere Route über eine Brücke führen sollte, die da nicht war.“

Seit dem Start im niederländischen Oirschot haben die Reiter in wechselnder Besetzung bereits etwa 750 Kilometer zurückgelegt. Bis sie am 4. August bei der WM-Eröffnungsfeier den Stafettenstab samt Grußbotschaft übergeben, werden es rund 1000 Kilometer sein. Täglich stoßen neue Reiter hinzu, andere verabschieden sich. So wie Cramer, für den in Heiligendorf Schluss ist. Vom Beginn an ist der Senior der Truppe, Willi Esser (84), dabei. Der Rheinländer will auf dem Rücken von Stute Svala durchhalten und bei der Eröffnungsfeier im Berliner Pferdesportpark dabei sein.

Die Hitze war für Pferde und Reiter am Mittwoch noch kein Problem. „Diese Tradition schafft eine Verbindung zwischen den Vereinen und ist eine sehr schöne Werbung für unseren Sport“, sagte Cramer. „Wir sind froh, dass die Route durch unsere Region führt.“ Das sieht in zwei Jahren anders aus. Zur nächsten Weltmeisterschaft in Dänemark geht es von Berlin übers Wendland nach Schleswig-Holstein. Dass das bereits feststeht, zeigt, wie zeitig stets die Planungen beginnen. „Die genaue Route führt dort entlang, wo Höfe Reitern und Pferden Quartier anbieten“, sagte Cramer. Nachdem die Ferienkinder den Hof verlassen haben, gab es bei Familie Rauhaus genug Platz für alle. „Wir sind geübt“, sagte Petersen-Rauhaus. „Wir waren vor sechs Jahren bereits Gastgeber.“