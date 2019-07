Der Zwischenfall ereignete sich an der Behringstraße in Wolfenbüttel.

Während der Gartenarbeit der Bewohner drangen laut Polizei am Dienstag, 23. Juli, zwischen 16.40 und 17.10 Uhr Unbekannte in einem unbeobachteten Moment vermutlich durch die unverschlossene Kellertür in ein Haus an der Behringstraße ein. Eine Geldbörse mit Inhalt, ein Tablet sowie ein Mobiltelefon seien entwendet worden.

