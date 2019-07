Bei der Tat ist auch ein in unmittelbarer Nähe stehender Glascontainer in Mitleidenschaft gezogen worden.

Unbekannte zünden Altpapiercontainer in Mörse an

Durch Brandstiftung ist am frühen Donnerstagmorgen ein Altpapiercontainer in der Straße Herzbergweg in Brand geraten. Bereits gegen zwei Uhr wurde der Polizei durch eine Anwohnerin Brandgeruch gemeldet, der allerdings weder von der Anruferin noch durch eine Polizeistreife lokal zugeordnet werden konnte, schreibt die Polizei. Gegen 2.30 Uhr wurde sodann durch die Berufsfeuerwehr Wolfsburg ein Containerbrand am Herzbergstadion im Herzbergweg gemeldet. Als die Polizei wenige Minuten später vor Ort eintraf, war die Freiwillige Feuerwehr Mörse bereits mit neun Kameraden vor Ort und löschte den qualmenden Container ab.

Als das Feuer gegen 3.30 Uhr endgültig aus war, stellten die Brandbekämpfer und die Polizei fest, dass ein in unmittelbarer Nähe stehender Glascontainer ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen wurde.

Ein Zeuge meldete sich bei den Kommissaren und teilte diesen mit, dass er gegen zwei Uhr den Herzbergweg befuhr und einen lauten Knall im Bereich des Parkplatzes, auf dem sich der Altpapiercontainer befindet, wahrgenommen habe. Als er zehn Minuten später am Container vorbeikam, stellte er fest, dass Rauch aus dem Behälter aufstieg. Eine Person konnte er nicht feststellen. Die Polizei hat die Untersuchungen zur Brandursache aufgenommen und geht von Brandstiftung aus.

Die Schadenshöhe ist noch unklar. Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise, (05361) 46460.