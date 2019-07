Nachts sind Wolfsburger Tierhalter aufgeschmissen

Am Ersten Weihnachtsfeiertag 2018 wandte sich ein Hundehalter hilfesuchend an die Tierhilfe, weil er den tierärztlichen Notdienst nicht erreichte. Claudia Gummert fing an zu telefonieren – und fand am Ende keine andere Lösung, als den Mann samt seinem Hund zu einem Tierarzt nach Wolfenbüttel zu chauffieren. Auch als sie im März in der Innenstadt eine verletzte Katze auflas, erreichte sie keinen Tierarzt und musste nach Braunschweig in...