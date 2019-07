1000. Geburt im Klinikum Wolfsburg – das ist ein Rekordwert

Wolfsburg. So früh wie in diesem Jahr wurde die Tausender-Grenze noch nie überschritten. Mutter und Kind sind wohlauf.

Nach der 1000. Geburt am Klinikum Wolfsburg in diesem Jahr freut sich das Team der Frauenklinik mit Mutter und Kind, die beide wohlauf sind, aber ungenannt bleiben wollen. „Bis ins Jahr 2014 meldeten wir die 1000. Geburt im Herbst, so früh wie in diesem Jahr hat das Klinikum die tausendste Geburt noch nie erlebt“, wird Professor Karl Ulrich Petry, Chefarzt der Frauenklinik, in einer Mitteilung zitiert. Die geburtshilfliche Abteilung des Klinikums erfreut sich wachsender Beliebtheit. Neben der hohen Geburtenrate weist das Klinikum vor allem auch eine hohe Anzahl von Spontanentbindungen auf. In diesem Jahr erwartet das Klinikum 1800 Geburten.