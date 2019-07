Der Neubau befindet sich in der Bahnhofstraße 17, also an dem Standort, an dem die alte Geschäftsstelle im Sommer 2018 abgerissen wurde.

Fallersleben. Aufgrund des Umzuges kann es einen Tag vorher in der Interimsfiliale in der Kampstraße zu Einschränkungen kommen.

Volksbank eröffnet am 7. August Geschäftsstelle in Fallersleben

Alles neu am alten Standort: Am 7. August öffnet die Volksbank BraWo in Fallersleben die Türen ihres neuen Geschäftsstellengebäudes in der Bahnhofstraße 17. Der Neubau befindet sich an dem Standort, an dem die alte Geschäftsstelle im Sommer 2018 abgerissen wurde, heißt es in einer Mitteilung.

Zur Neueröffnung erwartet die Kunden und Besucher ein kleines Willkommensgeschenk. „Mit der neuen modernen Geschäftsstelle in Fallersleben bieten wir unseren Kunden optimalen Service in einem ansprechenden Ambiente mit der neusten technischen Ausstattung“, sagt Claudia Kayser, Leiterin der Direktion Wolfsburg der Volksbank BraWo. Es gibt auch ein Eröffnungsangebot: Jeder Kunde, der im Aktionszeitraum vom 7. August bis

30. September einen Bausparvertrag der Bausparkasse Schwäbisch Hall abschließt, erhält einen Gutschein von Ikea, Hornbach oder Amazon im Wert von 100 Euro dazu.

Neben dem bekannten Geschäftsstellenteam um Leiter Tobias Hess, erwartet die Kunden eine umfängliche Beratung von Spezialisten zu den Themen Baufinanzierung, Vermögensaufbau und die Absicherung von Risiken. Außerdem ist ein umfangreiches SB-Angebot wie ein Ein-/Auszahlungsautomat, Überweisungsterminal und Kontoauszugdrucker vorhanden.

Um die neuen Räumlichkeiten zu präsentieren, lädt die Volksbank BraWo am 31. August zum „Tag der offenen Tür“ ein. Interessierte können dann in entspannter Atmosphäre den Neubau begutachten und kennenlernen.

Aufgrund des Umzugs in den Geschäftsstellen-Neubau kann es am

6. August in der Interimsfiliale in der Kampstraße 6 zu Einschränkungen bei der Nutzung der Selbstbedienungsgeräte kommen. red