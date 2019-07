Diebe stehlen in Wolfsburger Restaurant Tresor und Lammkoteletts

Wolfsburg. Der Tatort befindet sich in der Porschestraße. Der Einbruch fand statt am Sonntag zwischen 1.30 und 10 Uhr. Die Polizei bittet um Hinweise.

Geldnot und Hunger waren offenbar die Antriebsfedern für Unbekannte, die am Sonntag zwischen 1.30 und 10 Uhr in ein Restaurant in der Porschestraße einbrachen. Dabei entwendeten sie laut Mitteilung einen Wandtresor mit einem unbestimmten Bargeldbetrag und eine Packung Lammkoteletts. Nach derzeitigem Ermittlungsstand der Polizei gelangten die Unbekannten über die Zollhausstraße an die rückwärtige Gebäudeseite. Hier öffneten die Täter in der angegebenen Zeit mit brachialer Gewalt ein Fenster und gelangten so ins Innere des Lokals. Anschließend begaben sie sich scheinbar zielsicher zu dem Tresor und lösten diesen mit zerstörerischer Kraft aus seiner Verankerung. Mit ihm und den Lammkoteletts verließen sie anschließend den Ort des Geschehens.

Wie hoch der angerichtete Schaden ist, kann die Polizei noch nicht mitteilen. Sie hofft darauf, dass Anwohner oder Passanten verdächtige Personen beobachtet haben. Die Ermittler gehen davon aus, dass die Täter mit einem Fahrzeug unterwegs waren, um ihre Beute abtransportieren zu können. Von daher ist es möglich, dass die Einbrecher in der Zollhausstraße ein Fahrzeug abgestellt hatten, welches Zeugen aufgefallen ist. Zuständig ist das 2. Fachkommissariat der Polizei in der Heßlinger Straße, (05361) 46460.