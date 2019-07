Diebe stehlen in Fallersleben zwei Fahrräder – 3500 Euro Schaden

Fallersleben. Die beiden Männer haben die Räder am Freitag in der Straße Schloßplatz zusammengeschlossen. 75 Minuten später waren beide Räder weg.

Zwei Fahrräder im Gesamtwert von 3500 Euro haben am Freitagvormittag in Fallersleben unfreiwillig den Besitzer gewechselt. Die beiden männlichen Geschädigten hatten laut Polizei gegen 9 Uhr ihre Fahrräder an der Rückseite des Fallersleber Schloss, in der Straße Schloßplatz zusammengeschlossen abgestellt. Als sie nach gut 75 Minuten, also gegen 10.15 Uhr zurückkehrten, waren beide Räder verschwunden. Zurück ließen die Täter lediglich das mit brachialer Gewalt zerstörte Fahrradschloss.

Bei den Fahrrädern handelt es sich um ein Bergamont Sport-Herrenfahrrad 28 Zoll in grau mit einem braunen Sattel und einem schwarzen Winora E-Bike Herrenfahrrad 28 Zoll mit einem rot foliiertem Akku. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang noch einmal darauf hin Fahrräder nicht nur mit einem herkömmlichen Ringschloss zu sichern. Die Polizei hofft darauf, dass Zeugen verdächtige Personen beobachtet haben. Hinweise zu dem Diebstahl nimmt die Polizei in Fallersleben unter (05362) 967000 entgegen.