US-Forscher verbringen seit Jahren Sommer in Wolfenbüttel

Mit 19 Jahren hat sich Arne Spohr verliebt. In Wolfenbüttel. Der gebürtige Bonner verbrachte 1988 während seines Zivildienstes ein paar Wochen in Braunschweig und schnappte sich am Ende seines Aufenthaltes kurzerhand ein Fahrrad und radelte in die Lessingstadt. Dort sollte es eine Bibliothek geben...