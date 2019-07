Einbrecher nutzen Urlaubszeit und dringen in Vorsfelder Haus ein

Die urlaubsbedingte Abwesenheit der Hauseigentümer haben Unbekannte ausgenutzt, um in deren Domizil in der Hechtstraße einzubrechen. Die Tat geschah laut Mitteilung zwischen Montag,

11 Uhr, und Dienstagvormittag, 10 Uhr. Eine Verwandte, die das Haus hütete, hatte den Einbruch entdeckt und umgehend die Polizei alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen der aufnehmenden Beamten gelangten die unbekannten Täter an die rückwärtige Gebäudeseite des Wohnhauses. Hier entfernten sie die Abdeckung der Lichtschächte und öffneten gewaltsam die dahinterliegenden Kellerfenster. Anschließend begaben sie sich ins Innere des Hauses und durchsuchten dieses nach sich lohnender Beute. Was sie hierbei erbeuteten und wie hoch der angerichtete Gesamtschaden ist, werden die Ermittlungen in den nächsten Tagen ergeben. Die Polizei hofft darauf, dass Nachbarn, Anwohner oder Passanten verdächtige Personen beobachtet haben und bitte um Hinweise an die Polizei in der Heßlinger Straße, (05361) 46460.

