Polizei stoppt Fahrer, der Cannabis-Produkte konsumiert hat

Am Dienstagmittag wurde einem 22-jährigen Audi-Fahrer aus der Samtgemeinde Brome bei einer Verkehrskontrolle in Wolfsburg die Weiterfahrt untersagt. Bei der Überprüfung auf der Dieselstraße zeigte sich um 11.45 Uhr, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Drogen sein Fahrzeug steuerte, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Ein Drogenschnelltest hatte für den 22-Jährigen ergeben, dass er vor Fahrtantritt Cannabis-Produkte zu sich genommen hatte. Zur genauen Bestimmung des Betäubungsmittels wurde eine Blutprobe entnommen. Zusätzlich muss sich der Fahrer des Audi A 3 wegen des Besitzes von Drogen verantworten. red

