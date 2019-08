Sie versuchte in der Zeit zwischen Montagabend und Mittwochabend die Tür aufzuhebeln.

Wolfenbüttel: Einbrecher scheitern an Gartenlaube

Unbekannte Täter haben in der Zeit zwischen Montagabend und Mittwochabend versucht die Tür zu einer Gartenlaube im Kleingartenverein an der Leipziger Straße aufzuhebeln. Der Polizei zufolge misslang der Versuch offensichtlich – es fand kein Eindringen statt. Der Sachschaden an der Tür wird auf rund 300 Euro geschätzt. Hinweise: (05331) 9330.