Jugendliche brechen in Wolfsburg in Keller ein

Mit einem abmontierten Sattel und dem Hinterrad eines Fahrrades flüchteten am späten Sonntagabend zwei unbekannte Täter nach einem Kellereinbruch in ein Mehrfamilienhaus in Westhagen. Ein Zeuge hatte die beiden jugendlich wirkenden Täter beobachtet. Ein Bewohner des Hauses war gegen 22.45 Uhr noch zufällig in den Gemeinschaftskeller des Blocks in der Rostocker Straße gegangen und traf dabei auf die mutmaßlichen Täter, einen Jungen und ein Mädchen. Beide seien etwa 15 Jahre alt und hatten dunkle Haare. Das Mädchen habe ein weißes T-Shirt getragen, so der Zeuge. Offenbar war es zuvor dem Duo gelungen, von einem angeschlossenen Mountainbike den Sattel und das 26-Zoll-Hinterrad abzumontieren. Wahrscheinlich wurde das Diebesduo draußen von einem weiteren Komplizen erwartet. Das Trio sei dann mit Fahrrädern geflüchtet. Zeugen sollen sich unter (05361) 46460 melden. red