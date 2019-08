Vermutlich aus Unachtsamkeit ist am Dienstagnachmittag ein 35-jähriger Autofahrer am Sternhausberg, kurz vor der Ortseinfahrt nach Wolfenbüttel, auf einen vor ihm verkehrsbedingt haltenden Auto aufgefahren. An den Fahrzeugen entstand laut Polizeimeldung Sachschaden in Höhe von zirka 10.000 Euro.

