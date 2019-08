TIW zieht sich von geplantem Coworking-Projekt am Exer zurück

Neue Arbeitsorte und damit auch neue Formen der Arbeit, die in deutschen Großstädten bereits auf dem Siegeszug sind, sollen auch in Wolfenbüttel Einzug halten. Das setzte sich der Landkreis vor zwei Jahren zum Ziel. 2017 tauchte verstärkt das Wort „Coworking“ in den Ausschüssen auf. Eine Form der Zusammenarbeit, bei der sich verschiedene Arbeitnehmer, Selbstständige und Start-ups ein Büro teilen, Internet, Telefon und Besprechungsräume...