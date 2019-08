Die Wolfsburger Landpartie steckte wieder voller Lebensart

Flanieren, Verweilen, Shoppen und sich zum Beispiel durch den Auftritt einer niederländischen Gänsekapelle - einer Marching Band mit tierischer, watschelnder Begleitung - unterhalten zu lassen: Das alles bot die Landpartie am Schloss den Besuchern von Donnerstag bis Sonntag.

130 Aussteller, so Veranstalter Rainer Timpe, offerierten ein Angebot von australischer Mode bis Whirlpools. Nach dem Auftakt im März 2018 war es die 4. Landpartie rund um den Weserrenaissance-Bau, doch das regnerische Wetter bescherte diesmal Besucher-Einbußen. „Insgesamt werden wir wohl auf etwa 13 000 Gäste kommen“, schätzte Timpe die Zahl am Sonntagmittag, als es ein paar Stunden trockene Phasen gab. Trotz des nicht ganz zufriedenstellenden Ergebnisses – „Wir kalkulieren im Vorfeld mit 15 000 bis 20 000 Besuchern“, sagte Rainer Timpe – wird auch 2020 wieder zur Landpartie gebeten werden.

Ganz im Sinne von Frank Hitzschke. Der Vertreter der Wolfsburger Wirtschafts und Marketing GmbH lobt(e) das Konzept und die Kooperation mit dem Veranstalter. Zufrieden zeigten sich beim Bummel über das Ausstellungsgelände auch zwei Besucherinnen aus Gardelegen in Sachsen-Anhalt. Andrea Fischer und Ines Brückmann lobten das Schloss als „das passende bauliche Ambiente für eine Ausstellung.“ Sie nahmen im Gartensaal die Kunstwerke in Augenschein, die Kevin Wermer von der Münsteraner „KunstwerkstattStange“ dort präsentierte. Ein zum Teil großformatiger Mix aus Malerei und Fotorealismus-Bildern. Der Westfale ist „seit ungefähr zehn Jahren hier im Schloss Wolfsburg bei Ausstellungen dabei.“

Die Landpartie „muss sich als neues Format bei den Leuten in Wolfsburg und der Region wohl noch festsetzen“, vermutete der Kunstexperte, der dennoch von „interessanten Gesprächen mit Ausstellungsbesuchern“ berichtet. „Viele von ihnen bekommen dabei erstmals einen Bezug zur Kunst“, schilderte Kevin Wermer seinen Eindruck. Barista Samim Pilli aus Siegen bot zum zweiten Mal bei der Landpartie Kaffee und Kuchen feil. Seine Frau Heike, die ihn diesmal begleitete, vermerkte mit einem kritischen Ansatz: „Die Stände sind zu weitläufig verteilt. Wenn die Leute hier vorbeikommen, sind sie oft schon kaputt. Die Aufstellung könnte komprimierter sein.“

Die Organisation hingegen beurteilte die Geschäftsfrau als „top!“. Für Naschkatzen war am belgischen Pralinensortiment von Jörg Boemke unterm Torbogen des Weserrenaissance-Bauwerks kein Vorbeikommen. Der Süßwaren-Importeur war häufig in Wolfsburg dabei und bescheinigte der Landpartie: „Sie hat Potenzial.“ Was es sonst noch so gab: Strandkörbe, gefertigt nach Wunsch, Windmühlenmesser, Fotografier-Angebote mit lebendem Bussard, mit Eulen und Adler, Frischkäse Wilder Orient, erlesenen Schmuck, Pflanzen(vielfalt) Mode und viel, viel mehr.