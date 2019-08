53 Teams treten beim Wolfsburger Drachenboot-Cup an

Wenn die Trommeln den Takt für die Paddler vorgeben und die Kommandos „Are you ready, Attention, Go“ am Allersee zu hören sind, dann sind spannende Drachenboot-Positionskämpfe angesagt. Am Samstag, 31. August, und am Sonntag, 1. September, richtet der Kanuclub Wolfsburg (WKC) seinen zweiten...