80 Hornburger genießen im Grünen spartanisches Freizeitvergnügen

Es ist schon ein wenig idyllisch, wenn man das Gelände des Hornburger Kleingartenvereins auf dem Rothberg betritt. Es grünt, Vögel zwitschern und Parzelle an Parzelle reihen sich kleine Gartenhäuschen im Grünen. Fernab von jeglicher Wohnbebauung gärtnern hier die 80 Mitglieder des Vereins in aller Ruhe vor sich hin und entspannen in der grünen Oase vom Alltag. Allerdings stellt sich, wer sich auf das Kleingärtnern einlässt, auf ein...