Wolfsburger VW-Belegschaft gedenkt Piëchs – Bänder angehalten

Mit einer Schweigeminute um 10 Uhr hat die Belegschaft des Wolfsburger VW-Stammwerkes am Mittwoch des verstorbenen ehemaligen Vorstands- und Aufsichtsratsvorsitzenden Ferdinand Piëch gedacht. Dafür standen die Bänder in der größten Produktionsstätte des Unternehmens ab 9.50 für zehn Minuten still. tok