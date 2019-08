Exponate veranschaulichen die Geschichte des Schlösserbundes

Der Schlösserbund, heute der Bund der Ehemaligen des Gymnasiums im Schloss, besteht seit 100 Jahren. Eine Ausstellung im Bürgermuseum in Wolfenbüttel erinnert an seine Geschichte. Rückblende: Am 27. und 28. September 1919 fand in den Räumen des Wolfenbütteler Schlosses der erste Schlössertag statt. Das war eine Zusammenkunft von 400 ehemaligen Schülerinnen der damaligen Schlossanstalten. Der „Schlösserbund“ half, vor allem in der Zeit...