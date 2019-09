Wolfsburg: SEK muss zu Beziehungsstreit anrücken

Bei einem Polizeieinsatz wegen häuslicher Gewalt in einer Partnerschaft kam in der Nacht zum Sonntag in Wolfsburg das Spezialeinsatzkommando (SEK) Niedersachsen zum Einsatz. Ursache war ein Streit zwischen einem 28 Jahre alten Wolfsburger und seiner gleichaltrigen Partnerin in der Weimarer Straße. Wie die Polizei mitteilt, mussten Spezialkräfte zwei Hunde erschießen, die die Beamten beim Betreten der Wohnung angriffen.

Spezialkräfte erschießen zwei angreifende Hunde

Während sich die 28-Jährige zu diesem Zeitpunkt bereits in der Obhut der Polizei befand, hatte ihr Freund zuvor unbemerkt von den Einsatzkräften die Wohnung verlassen. Begonnen hatte der Einsatz gegen 2.11 Uhr in der Nacht, als Anwohner wegen lauten Geschreis in dem Mehrfamilienhaus die Polizei zur Hilfe riefen. Eintreffenden Beamten gegenüber zeigte sich der alkoholisierte und nach Zeugenangaben unter Drogeneinfluss stehende 28-Jährige äußerst aggressiv und machte lebensbedrohliche Angaben.

Um eine weitere Eskalation zu verhindern, zogen sich die Beamten sofort zurück und kümmerten sich um die bei dem Streit leicht verletzte Freundin des 28-Jährigen, der sich mit den beiden Hunden in der Wohnung befand.

Das SEK muss anrücken

Durch die verständigten Spezialkräfte wurde die Wohnung um 6.28 Uhr betreten, um den 28-Jährigen festzunehmen. Da die Tiere, eine große Mischlingshündin und ein Schäferhund die Einsatzkräfte angriffen, mussten die beiden Hunde durch mehrere Schüsse getötet werden. Der 28-Jährige wurde in der Wohnung nicht angetroffen, eine Fahndung nach dem einschlägig wegen Gewaltdelikte polizeilich bekannten Wolfsburger dauert an.