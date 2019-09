Wolfsburger Polizeiaffäre – Aussage steht gegen Aussage

Der Auftakt vor dem Landgericht Braunschweig im Prozess um die Wolfsburger Polizeiaffäre spiegelte wieder, was sie schon in den vergangenen drei Jahren charakterisiert hat: Es wird viel behauptet. Nur was ist wahr? Hat der frühere Wolfsburger Polizeichef Hans-Ulrich Podehl einer Tarifangestellten...