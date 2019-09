Wolfenbütteler SPD/Grüne: Kommunen sollen nachhaltiger wirken

Wie kann Nachhaltigkeit in der Kommune verankert werden? Dieser Frage gingen die Teilnehmer einer gemeinsamen Veranstaltung der Kreistagsfraktionen von SPD und Bündnis90/Die Grünen Montagabend in der Kommisse nach. Zunächst gab es einen historischen Exkurs. Der Begriff der Nachhaltigkeit, so...