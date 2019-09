Wolfenbütteler Schüler lernen Sicherheit im Straßenverkehr

Die Schüler konnten in den Übungen durch Ausprobieren lernen.

„Achtung Auto“ – ein Projekt zur Verkehrserziehung hat an der Großen Schule stattgefunden. Unsere Schüler leben heute in einer sehr mobilen Gesellschaft mit immer mehr Kraftverkehr. Täglich werden sie mit dem Straßenverkehr konfrontiert und den damit verbundenen Gefahren ausgesetzt, so die Schule.

Besonders Kindern fehle vielfach der Überblick im Straßenverkehr. Häufig sei ihnen nicht bewusst, dass Fahrzeuge nicht so schnell anhalten könnten und jeder Mensch – egal ob Fußgänger, Radfahrer oder Autofahrer – eine Reaktionszeit habe, die das Anhalten noch verzögere.

Achtung Auto“ wird vom ADAC für alle fünften Klassen als Beitrag zur Verkehrserziehung angeboten. Der ausgebildete Moderator gab den jungen Menschen in zwei Schulstunden die Gelegenheit, reale Verkehrssituationen handlungsorientiert zu erleben, so die Große Schule

weiter.

Die Schüler lernten dabei vor allem durch praktische Übungen und Demonstrationen. So konnten sie den Zusammenhang zwischen Geschwindigkeit, Reaktionszeit und Bremsweg erleben und die damit verbundene Abhängigkeit verschiedener Fahrbahnzustände. Die Fünftklässler können nun besser den Anhalteweg von Fahrzeugen einschätzen.

Zum Abschluss lernten die Kinder als Fahrgast im ADAC-Aktions-Auto bei einer Vollbremsung die lebensrettende Bedeutung der ordnungsgemäßen Sicherung im Fahrzeug kennen. „Es hat mir sehr gefallen, wie wir den Bremsweg im Auto miterleben durften. Überrascht war ich auch, wie lange das Auto gebraucht hat, um zu bremsen,“ wird Felix aus der Klasse 5a in der Pressemitteilung zitiert.