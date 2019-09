Autofahrer gerät auf B188 bei Warmenau in Gegenverkehr

Ein Verkehrsunfall hat sich in der Nacht zum Donnerstag kurz vor Mitternacht auf der Bundesstraße 188 ereignet. Den Ermittlungen zufolge geriet ein 26 Jahre alter Audi A8 aus noch ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und kollidierte seitlich mit einem entgegenkommenden 22-jährigen Audi-Fahrer aus der Sassenburg. Insgesamt entstand ein Schaden in Höhe von 36.000 Euro, es gab keine Verletzten. Der 26-Jährige war um 23.50 Uhr in Richtung Wolfsburg unterwegs, als es zu dem Unfall kam. Nach dem seitlichen Zusammenstoß schleuderte der Audi A 8 gegen die rechten Leitplanken. Aufgrund des Spurenbildes an der Unfallstelle, über eine Länge von etwa 150 Metern lagen Fahrzeugteile, diverse Glas- und Plastiksplitter verteilt, wurde die Bundesstraße voll gesperrt. Der A8 war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Um 0.40 Uhr konnte die Bundesstraße laut Polizei wieder freigegeben werden.

