Westhagen: Ärger über nächtlichen Lärm

„Die Situation ist schlichtweg so, dass zwischen zwölf Uhr und ein Uhr an eine Nachtruhe kaum zu denken ist“, berichtete ein lärmgeplagter Westhagener am Donnerstagabend in der Ortsratssitzung. Er schilderte, dass es fast jede Nacht zu Ruhestörungen komme: durch das Lokal selbst und durch Besucher,...