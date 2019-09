Tatort war nach Polizeiangaben ein Discounter an der Straße Im Moorbusche in Cremlingen. Der bislang unbekannter Täter nutzte offenbar eine günstige Gelegenheits und entwendete die Handtasche der Geschädigten, die an ihrem Einkaufswagen hing, so die Polizei. Hinweise werden erbeten unter (05331) 9330.

