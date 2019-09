Ulrich Heida zieht sich aus Luftrettung in Wolfenbüttel zurück

„Es ist mein Baby“, sagt Dr. Ulrich Heida, als er im leeren Hangar des Rettungshubschraubers Christoph 30 steht. Dennoch ist die Zeit gekommen, Abschied zunehmen. Der Oberarzt für Anästhesie am Wolfenbütteler Klinikum gibt das Amt des Ärztlichen Leiters der Luftrettungsstation ab. „Ich will einfach nicht mehr über jeden Gartenzaun springen“, begründet Heida seine Entscheidung, nicht mehr in einen Rettungshubschrauber zu steigen, mit...