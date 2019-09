Einbruch in Mörse am Samstagabend – Zeugen gesucht

Die Polizei Wolfsburg sucht Zeugen zu einem Einbruch im Ortsteil Mörse. Am Samstag, in der Zeit zwischen 18.30 Uhr und 22 Uhr, drangen die Täter in ein Einfamilienhaus im Küstriner Ring ein. Sie gelangten unbemerkt auf das Grundstück. Über eine Terrassentür auf der Rückseite des Gebäudes gelangten...