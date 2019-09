Jüdische Gemeinde in Wolfsburg feiert Einführung der Tora

Es begab sich am 8. Elul 5779 jüdischer Zeitrechnung, dass die Liberale Jüdische Gemeinde eine Thorarolle erhielt. Das sind die fünf Bücher Moses, handgeschrieben auf 400 Pergamentblättern in 100 Spalten. Sie enthalten 613 Ge- und Verbote. Am Sinai von Gott Moses schriftlich offenbart. Abweichend...