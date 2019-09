Fabi feiert den 50. in Wolfsburg mit Gästen und Programm

50 Jahre Evangelische Familienbildungsstätte (Fabi) in Wolfsburg: Am Montagvormittag begann die Jubiläumswoche, die ein breitgefächertes Programm mit Spaß, Spiel, Vorträgen und Gesprächen bietet. Den Auftakt bildete ein Gottesdienst in der Christuskirche, zu dem Landessuperintendent Dieter Rathing...