Bauarbeiten auf A39 sorgen ab Freitag für Behinderungen

Auf der Autobahn 39 bei Wolfsburg beginnen in Fahrtrichtung Norden jetzt die Bauarbeiten für einen neuen Verflechtungsstreifen zwischen Flechtorf und Wolfsburg-Mörse. Hierauf wies die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr hin. Damit sollen der Verkehrsfluss und die Verkehrssicherheit verbessert werden.

Zur Einrichtung der Baustelle wird ab Freitag, 13. September, etwa 9 Uhr, der Verkehr in Fahrtrichtung Norden einstreifig geführt. In Fahrtrichtung Süden wird der Verkehr am Samstag und Sonntag ebenfalls einstreifig geführt. Die Auffahrt von der Braunschweiger Straße (Überflieger) auf die A 39 ist am Samstag von etwa 15 bis 22 Uhr gesperrt. Die Auffahrt in der Anschlussstelle Flechtorf in Fahrtrichtung Norden (holländische Rampe, aus Osten kommend) wird im Laufe des Samstagsvormittages für die Bauzeit gesperrt. Umleitungen sind ausgeschildert.

Ab Montag, 16. September, stehen dann für die eigentlichen Bauarbeiten zwei Fahrstreifen je Fahrtrichtung zur Verfügung. Bis Mitte November soll zwischen Flechtorf und Mörse in Fahrtrichtung Norden auf rund 1,8 Kilometern Länge der vorhandene Standstreifen um 1,5 Meter verbreitert werden, so dass hier der neue Verflechtungsstreifen entsteht, der in den bereits bestehenden, rund 900 Meter langen Verflechtungsstreifen zwischen Wolfsburg-Mörse und -Zentrum übergehen soll. Dieser war bereits am vergangenen Wochenende erneuert und neu markiert worden.