68-Jähriger übersieht beim Abbiegen in Wendessen Auto

Vermutlich aus Unachtsamkeit übersah am Montagvormittag gegen 11 Uhr in Wendessen ein 68-jähriger Autofahrer beim Linksabbiegen von der Landesstraße 495 auf die Bundesstraße 79 einen bevorrechtigten, entgegenkommenden VW Transporter eines 47-jährigen Fahrers. Durch den Zusammenstoß wurde laut Mitteilung der Polizei die 68-jährige Beifahrerin des mutmaßlichen Unfallverursachers leicht verletzt und musste vom Rettungsdienst in das städtische Klinikum gebracht werden. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von circa 5500 Euro. Das Auto des Unfallverursachers musste abgeschleppt werden. red