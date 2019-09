Kreishandwerkerschaft spricht in Wolfsburg 49 Gesellen frei

Bei der Freisprechungsfeier der Kreishandwerkerschaft Helmstedt-Wolfsburg erhielten

19 Gesellinnen und 30 Gesellen im gut besuchten Congress-Park ihren Gesellenbrief. Das teilt die Kreishandwerkerschaft Helmstedt-Wolfsburg mit.

In der Feierstunde wurden die Auszubildenden der Innung der Sanitär-, Heizungs- und Metallbautechnik, der Innung für Elektrotechnik, Informationstechnik und Elektromaschinenbau, der Friseur-Innung, Kraftfahrzeugmechaniker-Innung sowie der Maler- und Lackierer-Innung freigesprochen.

Kreishandwerksmeister Reinhold Scholz freute sich über die vielen bestandenen Prüfungen und zeigte bei seinen Glückwünschen dem Handwerksnachwuchs die Chancen im Handwerk auf. Freisprechung bedeutet die Entbindung von den Pflichten gegenüber dem Meister: „Nun stehen Ihnen alle Möglichkeiten offen, um Ihre persönlichen

Visionen Wirklichkeit werden zu lassen.“ Auf den Klimawandel ging Heidi Kluth, Vizepräsidentin der Handwerkskammer Braunschweig-Lüneburg-Stade, ein: „Diese Veränderung wird in Zukunft Ihr Arbeitsfeld mit Anpassungen und Herausforderungen sein“, war ihre Vermutung.

Anschließend wies Bürgermeisterin Bärbel Weist in ihrem Grußwort ebenfalls auf die Vielfalt des Handwerks hin. Immerhin knapp 10 Prozent der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten seien in Wolfsburg im Handwerk tätig. Sie empfahl den erfolgreichen Prüflingen, sich auch in Zukunft stark in ihrem Beruf zu engagieren und sich weiterzubilden.

Auch der stellvertretende Schulleiter der berufsbildenden Schulen II Marco Bauch wünschte sich, dass der Gesellenbrief den Junggesellen nunmehr berufliche Perspektiven eröffnet: „Sie haben ein solides Fundament für eine erfolgreiche berufliche Entwicklung erworben“.

Als Innungsbeste wurden Maria Engelmann (Ausbildungsbetrieb: Das Haarstudio, Silke Protrafke) und Angelika Neumann (Ausbildungsbetrieb Klier Hair Group GmbH) als Friseurinnen besonders ausgezeichnet. Sie erreichten in ihrer Gesellenprüfung in Kenntnis und Fertigkeit jeweils die Gesamtnote 2.

Nachdem die Obermeister und die Prüfungskommission der einzelnen Innungen die Zeugnisse überreicht hatten, stießen die erfolgreichen Prüflinge glücklich auf ihren Erfolg und eine hoffentlich gute Zukunft an.