Wolfsburg: Sozialministerin zeichnet Projekt gegen Demenz aus

Niedersachsens Gesundheitsministerin Carola Reimann hat am Mittwoch Fördermittel für innovative Modellprojekte an neun Krankenhäuser aus Niedersachsen vergeben – darunter das Klinikum Wolfsburg. Damit will sie die Krankenhäuser dabei unterstützen, die Versorgung von demenzkranken Patienten während eines Krankenhausaufenthalts weiterzuentwickeln. „Ich freue mich über die vielen sehr guten Projekte aus Niedersachsen, mit denen wir den Krankenhausaufenthalt für alle Beteiligten verbessern können“, sagte Dr. Carola Reimann am Rande des Fachforums „Demenz im Krankenhaus“ in Hannover, wie aus einer Mitteilung des Niedersächsischen Ministeriums für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung hervorgeht.

„Die gesundheitliche Versorgung von Menschen mit einer Demenzerkrankung im Krankenhaus ist eine besondere Herausforderung für Angehörige und für die Beschäftigten. Denn demente Patienten reagieren im Krankenhaus oft mit Angst und Unruhe oder versuchen, die Klinik zu verlassen“, betonte sie. Sie hätten oftmals keine Krankheitseinsicht und könnten je nach Krankheitsstadium häufig auch keine Auskunft über sich, ihre Beschwerden und Wünschegeben, so Dr. Carola Reimann.

Das Niedersächsische Sozialministerium richtete das Fachforum in Kooperation mit der Landesvereinigung für Gesundheit und der Alzheimer-Gesellschaft Niedersachsen aus.

Das Land stellt über den Wettbewerb zur Förderung von Modellprojekten insgesamt 1,5 Millionen Euro zur Verfügung. Eine Jury von unabhängigen Experten hat die besten Vorschläge ausgewählt. Folgende neun Krankenhausträger können sich über finanzielle Unterstützung freuen: Das Klinikum Wolfsburg richtet mit seinem Demenzkonzept neben fachspezifischen Schulungen auch ein breites Betreuungsangebot für die Betroffenen ein. Förderung: 149.760 Euro. Die weiteren Krankenhäuser: St.-Franziskus-Hospital Lohne (176.400 Euro), Universitätsmedizin Göttingen (206.908,58 Euro), Asklepios-Harzkliniken Goslar (74.964 Euro), Elisabeth-Krankenhauses Thuine (112.855,08 Euro), Euregio-Klinik Albert-Schweitzer-Straße Nordhorn (172.000 Euro), Klinikum Oldenburg (308.120,80 Euro), Klinikum Osnabrück (40.000 Euro), Helios-Region Nord (voraussichtlich 258.991,54 Euro).

Niedersachsens Gesundheitsministerin Carola Reimann ist beeindruckt von den innovativen Ansätzen. „Demenz kann jeden von uns treffen. Umso wichtiger finde ich es, mit diesem Krankheitsbild sensibel und patientenorientiert umzugehen. Wir müssen auf die Bedürfnisse dieser Patienten eingehen können“, unterstrich die Gesundheitsministerin. „All die ausgezeichneten Projekte lenken ihren Fokus auf die speziellen Bedürfnisse dieser Menschen. Sie helfen beim Erstellen einer Diagnose, beim Entscheiden über eine Behandlung, aber auch bei der Körperpflege und bei der Einnahme von Mahlzeiten. Das ist vorbildlich und bringt uns alle auf diesem Gebiet ein Stück weiter. Ich wünsche mir, dass wir uns weiter intensiv über gelungene Projekte austauschen, damit alle Beteiligten spürbar davon profitieren.“ red