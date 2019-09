Polizei kontrolliert Tempo auf der Wolfenbütteler Campestraße

Die Kontrollen fanden am Mittwochmorgen statt.

Wolfenbüttel. Dort ist Tempo 30 erlaubt. Der schnellste Autofahrer war am Mittwoch mit Tempo 55 unterwegs. Bei 14 Autofahrern gab es Tempoverstöße.

Beamte der Polizei Wolfenbüttel haben am Mittwoch zwischen 6 und 8.15 Uhr eine Tempokontrolle mit der Laserpistole auf der Campestraße durchgeführt. Hier gilt laut Mitteilung ein vorgeschriebenes Tempolimit von 30 Kilometern pro Stunde. Gemessen wurden Autos, die in Richtung Neuer Weg unterwegs waren. Insgesamt ahndeten die Beamten in zwei Stunden Geschwindigkeitsverstöße von 14 Autofahrern, die schneller als die erlaubten Tempo 30 unterwegs waren. Der schnellste Autofahrer wurde mit einer vorwerfbaren Geschwindigkeit von Tempo 55 angehalten. Weitere Kontrollen werden folgen.