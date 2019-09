Frau missachtet in Wolfenbüttel die Vorfahrt – Unfall

Wolfenbüttel. An den beteiligten Autos entstand Sachschaden in Höhe von 4000 Euro. Eine Beteiligte wurde leicht verletzt.

Auf der Straße Schloßplatz ist es am Mittwoch um kurz nach 18 Uhr zu einem Verkehrsunfall gekommen. Laut Polizei missachtete eine 76-jährige Autofahrerin die Vorfahrt, was dazu führte, dass eine 28-jährige Autofahrerin leicht verletzt worden ist. An den beteiligten Autos entstand Sachschaden in Höhe von 4000 Euro, schreibt die Polizei. Ein Auto musste abgeschleppt werden.