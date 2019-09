Als Seifen-Schütz in Wolfenbüttel ein Einkaufsmagnet war

Wer erinnert sich noch an das Geschäft „Seifen-Schütz“ und die „Etage der kleinen Geschenke“ in der Wolfenbütteler Fußgängerzone? Ortsheimatpfleger Adalbert Kursatzky, der die Geschichte der Häuser an der Langen Herzogstraße erforscht, hat nun das Haus Nummer 48 unter die Lupe genommen. Es war 1965, als die „Etage der kleinen Geschenke“ hinzukam. In den Geschäftsräumen von „Seifen-Schütz“ gab es zu diesem Zeitpunkt schon Seifen,...