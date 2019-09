Feuerwehrleute kämpfen in Wolfenbüttel um die besten Plätze

Premiere in Wolfenbüttel: Erstmals findet der regionale Landesvorentscheid der Feuerwehren aus Süd-Ost-Niedersachsen im Bezirk Braunschweig nicht auf der grünen Wiese, sondern in einer Innenstadt statt. Die Wahl fiel auf Wolfenbüttel. Rund 400 Feuerwehrleute sind auf dem Stadtmarkt, in der Kanzleistraße, auf der Langen Herzogstraße und gegenüber von der Schünemannschen Mühle im Wettbewerb miteinander. Hinzu kommen nochmals etwa 300...