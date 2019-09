Bildungsberatung für junge Flüchtlinge in Wolfsburg

Cemile Arpa flüchtete 2016 mit ihren Eltern und Geschwistern aus der Türkei nach Deutschland. Sie sprach kein Wort Deutsch. Drei Jahre später hat die 18-Jährige in Wolfsburg ihren erweiterten Realschulabschluss geschafft und will als nächstes das Fachabitur an der Berufsbildenden Schule Anne-Marie...