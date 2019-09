Lebenshilfe Wolfenbüttel lädt zum „Tag der Begegnung“ ein

Die Lebenshilfe Wolfenbüttel lädt zu einem „Tag der Begegnung“ am Donnerstag, 26. September, in der Halchterschen Straße 16 ein. Der Grund: Die beiden dort ansässigen Einrichtungen feiern runde Geburtstage. Die Werkstatt für Industriearbeit (WIR) wird zehn Jahre alt – das Ambulant Betreute Wohnen (ABW) sogar 20 Jahre.

Das ABW-Team ist erst vor einem Jahr unter dasselbe Dach wie die WIR gezogen. Den Betrieb aufgenommen habe der Dienst allerdings bereits 1999 in der Dr.-Heinrich-Jasper-Straße. Sechs Menschen mit Behinderungen zogen damals aus einer stationären Betreuung dorthin, heißt es in einer Mitteilung.

„Wir unterstützen die Menschen in ihrem selbstbestimmten und eigenverantwortlichen Leben“, sagt Christine Ebeling. „Seitdem sind wir kontinuierlich gewachsen. Die Nachfrage ist weiterhin groß“, so Ebeling, die inzwischen mit sechs Mitarbeitern 63 Klienten im gesamten Landkreis Wolfenbüttel betreut. Viele leben in Wohnungen der Lebenshilfe etwa am Juliusmarkt oder dem erst im vergangenen Jahr feierlich eröffneten Wohnprojekt „Lessing“ in der Schillerstraße. Einige Klienten wohnen aber auch in regulär gemieteten Wohnungen.

Das ABW betreut alle Menschen mit geistigen, körperlichen oder psychischen Behinderungen oder von einer Behinderung bedrohten Menschen.

Die WIR-Werkstatt hat vor zehn Jahren in der Halchterschen Straße im ehemaligen Gebäude der Werksfeuerwehr der Firma Schering ihren Betrieb aufgenommen. Mit 15 Beschäftigten – überwiegend Menschen mit psychischen Erkrankungen – ging es damals los. „Unsere Schwerpunkte waren zunächst Metall, Montage und die Fertigung von Lattenrosten“, berichtet die Werkstatt-Leiterin Sabrina Schulze. „Wir wollen den Tag der Begegnung nutzen, um Vorurteile abzubauen und zu zeigen, dass wir hier qualitativ hochwertige Arbeit leisten“, sagt Werkstatt-Leiterin Schulze. An dem Tag, zu dem alle Wolfenbütteler eingeladen sind, gibt es die Chance, einen Blick hinter die Kulissen zu werfen. Von 13 bis 15.30 Uhr werden Werkstattführungen angeboten. Ab 15.30 Uhr beginnt das bunte Festprogramm mit DJ Alex, Bullriding und zwei Auftritten des Comedians Martin Fromme.