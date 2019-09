L631 gesperrt: Autos zusammen gestoßen – eine Person verletzt

An den Autos entstand ein erheblicher Sachschaden in Höhe von zirka 25.000 Euro.

Auf der Landesstraße 631 zwischen Cremlingen und Sickte ist am Mittwochmorgen ein 18-jähriger Autofahrer aus unbekannter Ursache nach links auf den Gegenfahrstreifen geraten und frontal gegen ein entgegenkommendes Auto geprallt. Dabei wurde eine 29-jährige Autofahrerin leicht verletzt. Das berichtet die Polizei in einer Pressemitteilung.

An den Autos entstand ein erheblicher Sachschaden in Höhe von zirka 25.000 Euro, sie mussten abgeschleppt werden. Noch während der Unfallaufnahme stellten die Beamten eine mutmaßliche Betäubungsmittelbeeinflussung beim 18-jährigen Unfallverursacher fest. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet, der Führerschein wurde sichergestellt.

Sperrung der Landstraße dauert noch an

Während der Unfallaufnahme und der anschließenden Bergungsmaßnahmen musste die Landesstraße voll gesperrt werden. Die Sperrung dauert zurzeit noch an, die Fahrbahn muss von ausgelaufenen Betriebsflüssigkeiten gereinigt werden muss. Durch die Sperrung kam es im morgendlichen Berufsverkehr zu Behinderungen.

Bekannte holt Unfallverursacher unter Drogeneinfluss ab

Noch während der Unfallaufnahme erschien eine 19-jährige Bekannte des mutmaßlichen Unfallverursachers an der Unfallstelle. Diese war offenbar mit ihrem Auto am Ort erschienen, um den 18-Jährigen abzuholen. Auch bei der 19-Jährigen stellten die Beamten eine mutmaßliche Betäubungsmittelbeeinflussung fest. Dieser Verdacht bestätigte sich durch einen Schnelltest. Hier folgten ebenfalls eine Blutprobenentnahme, die Sicherstellung des Führerscheines und die Untersagung der Weiterfahrt. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen dauern an.