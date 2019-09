FDP-Antrag: Keine Steuer mehr für Jagdhunde in Wolfsburg

Für Jagdhunde sollen Jäger künftig keine Steuern mehr zahlen. Über diesen Antrag der FDP-Fraktion berät der Finanzausschuss in seiner Sitzung am heutigen Donnerstag. Viele Kommunen in Deutschland hätten die Jäger bereits von der Hundesteuer befreit, heißt es im Antrag. Zur Begründung führt die FDP...