Abellio-Züge fahren ab Montag früher von Wolfsburg ab

Zur Stabilisierung des Bahnangebots zwischen Magdeburg und Wolfsburg gibt es ab Montag, 7. Oktober, einige Änderungen im Zugverkehr. Seit mehreren Wochen kommt es auf der Bahnstrecke zwischen Wolfsburg Hauptbahnhof und Magdeburg Hauptbahnhof zu Verspätungen von Zügen. Grund dafür sind Streckenabschnitte bei Rätzlingen und Flechtingen, auf denen die Züge nicht mit Höchstgeschwindigkeit fahren können. Die Herabsetzung der Geschwindigkeit ergibt sich aus einer kurzfristigen Neubewertung von Mängeln an der Infrastruktur beziehungsweise der Sicherungstechnik durch das Eisenbahn-Bundesamt, schreibt das Unternehmen Abellio in einer Mitteilung. Betroffen davon sind die Züge des Regionalexpress RE 6 Wolfsburg Hbf – Magdeburg Hbf und der auf gleicher Strecke verkehrenden Regionalbahn RB 36. Die infrastrukturellen Mängel sollen von der dafür zuständigen DB Netz AG schnellstmöglich behoben werden, so dass die Züge wieder mit der üblichen Geschwindigkeit verkehren können. Da dies aber nicht kurzfristig möglich ist, wird es ab dem 7. Oktober vorübergehend Anpassungen im Fahrplan geben. Ab dem Zeitpunkt fahren die meisten Züge der RB 36 in Fahrtrichtung von Wolfsburg nach Magdeburg wenige Minuten früher ab als bisher. Das gewährleistet eine pünktliche Ankunft in Magdeburg, heißt es weiter. Der Halt in Bösdorf entfällt in beiden Fahrtrichtungen vorübergehend für alle Züge. Für Fahrgäste von/nach Bösdorf wird ein Taxi-Ersatzverkehr eingerichtet. Die Taxis pendeln zwischen Oebisfelde, Bösdorf und Rätzlingen beziehungsweise Gegenrichtung. In Oebisfelde und Rätzlingen besteht in der Regel Anschluss zum/vom Zug.

In den Nachmittagsstunden fahren je zwei Züge des RE 6 zwischen Oebisfelde und Haldensleben beziehungsweise Gegenrichtung ohne Unterwegshalte: RE 80297 und RE 80299 (14.34 und 16.34 Uhr ab Oebisfelde in Richtung Magdeburg) sowie RE 80296 und RE 80298 (15.04 und 17.04 Uhr ab Haldensleben in Richtung Wolfsburg). Als Ersatz fahren zwischen Oebisfelde und Haldensleben Busse im Schienenersatzversatzverkehr und bedienen alle Stationen, an denen ansonsten der RE 6 hält.

Um weiterhin einen Anschluss in Oebisfelde nach Wolfsburg herzustellen, fährt zudem der erste Zug der RB 35 von Stendal nach Oebisfelde ab Montag vier Minuten früher (um 4.21 statt 4.25 Uhr ab Stendal) Die Fahrplananpassungen gelten zunächst bis zum Fahrplanwechsel am 14. Dezember. Informationen zu allen Fahrzeiten unter www.abellio-mitteldeutschland.de.