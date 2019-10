16 Frauen und Männer sind nun geprüfte Feuerwehrleute

16 Feuerwehrmännern und -frauen haben in einer Prüfung den Leistungsnachweis geschafft, den Anwärter erbringen müssen. Das teilt die Feuerwehr Wolfenbüttel mit. In drei Wochen wurde ihnen beigebracht, was ein Feuerwehrmann oder eine Feuerwehrfrau im Einsatz wissen sollte: von der Fahrzeugkunde über das Verhalten bei Gefahren. Genauso standen die Gerätekunde und das richtige Vorgehen bei einem Verkehrsunfall oder einem Brandeinsatz auf dem Dienstplan.

16 Frauen und Männer trafen sich in der Feuerwache an der Friedrich-Ebert-Straße zur Prüfung. Nach dem Morgenappell wurden sie in zwei Gruppen aufgeteilt. Eine Gruppe übte das Anleitern der vierteiligen Steckleiter sowie das Übersteigen in ein Gebäude. Die andere Gruppe befasste sich derweil mit einem Löscheinsatz. Nachdem beide Gruppen eingespielt waren, begann nun die heiße Phase des Tages.

So mussten die ehrenamtlichen Helfer 20 theoretische Fragen aus den Bereichen der Rechtsgrundlagen, der Fahrzeugkunde sowie der Gerätekunde beantworten. In dem schriftlichen Test war auch der Punkt „Brennen und Löschen“ thematisiert, das Fachwissen rund um die technische – und medizinische Hilfeleistung wurde geprüft.

Es folgte der praktische Teil . Dabei galt es, ein Feuer im ersten Obergeschoss zu löschen und eine Ausbreitung auf das Nachbargebäude zu verhindern. Dabei wurde auch die vierteilige Steckleiter eingesetzt.

Am Ende dankte Stadtbrandmeister Olaf Glaeske allen Teilnehmern, dass sie sich für die Tätigkeit in einer Einsatzabteilung der Feuerwehr entschieden haben. Er lobte das gezeigte Können und gab bekannt, dass alle 16 Männer und Frauen den Grundlehrgang (Truppmann Teil 1) erfolgreich absolviert haben.

Stadtausbildungsleiter Lars Markwardt gratulierte ebenfalls und dankte seinem Ausbilderteam, das seit rund eineinhalb Jahren eine hervorragende Arbeit leiste. Markwardt stellte aber auch klar, dass das Familienleben niemals unter diesem Ehrenamt leiden sollte.

Kreisbrandmeister Tobias Thurau betonte, dass der erste Schritt gemacht sei, das Lernen dadurch aber nicht aufhöre. Kreisausbildungsleiter Sven Dost überreichte den Anwärterinnen und Anwärtern die Lehrgangsbescheinigungen.

In Linden trafen sich zur selben Zeit die Teilnehmer des Truppmann-Lehrgangs Teil 2 und vertieften dort ihr Wissen im Bereich der technischen Hilfeleistung.