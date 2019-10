FC Reislingen verabschiedet Urgestein Lili Bremer

Der FC Reislingen hat Lili Bremer nach 45 Jahren in einer kleinen Feierstunde verabschiedet. Bremer wurde vom Vorstand Thomas Heyn mit einem riesigen Blumenstrauß und einer Dankesrede geehrt. Auch der Ortsbürgermeister von Neuhaus/Reislingen, Hans Jürgen Friedrich, ließ es sich nicht nehmen, ein paar Worte zu Bremer zu sprechen, Friedrich hat ihre Geschichte seit den Siebzigern immer mit verfolgt, heißt es in einer Mitteilung. Rainer Jorde, Vorgänger des Vorsitzenden Marc Lettau, hat sich für die geleistete Arbeit von Bremer bedankt. Sie ist nicht nur Mitglied des FC Reislingen, 1972 ist ihr Eintrittsdatum, auch als Übungsleiterin und Abteilungsleiterin war sie sehr aktiv am Vereinsleben beteiligt. Sie entwickelte Übungsprogramme für die Fitness, fast alle Programme gingen nicht ohne fetzige Musik. Bremer hat in ihrer Karriere viele Auszeichnungen bekommen, unter anderem den Bürgerpreis von Neuhaus-Reislingen, vom Landessportamt die silberne Ehrennadel und Urkunden, so weit das Auge reicht. Einladungen von Berlin zum Sport und Gymnastik-Wettkämpfe, das weiteste war Schottland, wo Bremer und ihre Damen auch mit Auszeichnungen nach Hause gekommen sind. Bremer könnte an dieser Stelle noch viele Stationen benennen, aber das waren die Höhepunkt in ihren 45 Jahren Vereinsleben, und die waren großartig.

Kürzlich war die letzte Übungsstunde angesetzt, die Bremer durchgezogen hat. Die Damen sagte, heute hat sie nochmal mehr gefordert als sonst. Jetzt möchte sie erst einmal, die neu gewonnene Freizeit mit ihrem Mann verbringen.